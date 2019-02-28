الإمارات تستعد لاستقبال 8.92 ملايين زائر من 5 أسواق رئيسية بحلول عام 2023

المصدر: دبي - البيان

من المتوقع أن يؤثر معرض إكسبو 2020 دبي بشكل إيجابي على معدلات النمو طويلة الأمد للزوار القادمين من أكبر خمسة أسواق رئيسية إلى دولة الإمارات بين عامي 2018 و2023، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن سوق السفر العربي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل لغاية 1 مايو 2019.

وبالنظر إلى أكبر ثلاثة أسواق رئيسية مصدرة للزوار إلى الإمارات، تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المسافرين الهنود إلى الدولة ليصل إلى 3.01 ملايين زائر بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7%، مقابل زيادة في عدد القادمين من السعودية والمملكة المتحدة بواقع 1.76 و1.28 مليون زائر، أي ما نسبته 2% و1% على التوالي.

وفي الوقت الذي تحافظ فيه الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى الإمارات على مكانتها دون تغيير لحين انتهاء معرض إكسبو 2020 دبي، كشف البحث الصادر عن «كوليرز إنترناشونال» شريك الأبحاث الرسمي لسوق السفر العربي، عن أن كلاً من روسيا والصين ستظهران معدلات نمو سنوية أعلى من المتوسط بالنسبة للزوار القادمين منها إلى الإمارات.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: سيزداد عدد السياح الروس القادمين إلى دولة الإمارات إلى نحو 1.6 مليون سائح عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12%، في المقابل سيرتفع أعداد السياح الصينيين بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% ليصل عددهم 1.27 مليون سائح خلال نفس الفترة، وفقاً للبيانات.

وتتطلع الإمارات إلى تعزيز حصتها من هذه الأسواق التي تعد مصدراً رئيسياً لتدفق السياح إليها وذلك خلال معرض سوق السفر العربي 2019، حيث تستعد هيئات ودوائر السياحة من مختلف الإمارات للمشاركة في المعرض، فضلاً عن العارضين الرئيسيين من دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة، فضلاً عن أكثر من 93 شركة عارضة أخرى بما فيها طيران الإمارات وإعمار للضيافة ومؤسسة مطارات دبي.

وفيما يتعلق بالزوار الصينيين وبحسب بعض المحللين، فإن حجم الطبقة المتوسطة في الصين سينمو إلى 338 مليون أسرة بحلول عام 2020، بزيادة قدرها 13% خلال خمس سنوات فقط. علاوةً على ذلك، سيحصل ما يقارب 35% من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة على 10 آلاف دولار من الدخل السنوي القابل للصرف بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 10% عن عام 2018.

وبالتالي، فإن إمكانات النمو تبدو هائلة في السوقين. ومن المنتظر أن يزداد إجمالي المعروض في قطاع الفنادق في الإمارة من 59,561 غرفة فندقية عام 2017 إلى 82,994 غرفة فندقية عام 2021 بزيادة قدرها 39% بما يتماشى مع ارتفاع الطلب.