«مجموعة إعمار للضيافة» تقدم 3 باقات جديدة للإقامة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، عن 3 باقات جديدة خاصة، عبر عرض يستمر لغاية 25 ديسمبر 2019. وتتوفر باقات «إقامة الأعمال» و«الإقامة العائلية» و«الإقامة الرومانسية» في جميع وجهات «العنوان للفنادق والمنتجعات» الفاخرة و«فيدا للفنادق والمنتجعات» العصرية الراقية في دبي، بالإضافة إلى «نادي المرابع العربية للجولف». أما «روڤ للفنادق»، المشروع المشترك بين «إعمار العقارية» و«مِراس»، فتتيح للضيوف إمكانية الاختيار بين باقتي «الأعمال» و«الإقامة العائلية».

ومع باقة «إقامة الأعمال»، يمكن للضيوف الذين يحجزون لمدة ثلاث ليالٍ الاستفادة من مزايا تتضمن بوفيه الفطور اليومي، النقل من وإلى المطار، وتسجيل الوصول والمغادرة بسهولة فائقة، حسب توفر الباقة. أما باقة «الإقامة العائلية» .

فتضمن لجميع أفراد الأسرة تجربة استثنائية بكل المقاييس، فعند الحجز لمدة ليلتين، سيحصل الضيوف على مزايا تشمل بوفيه الفطور اليومي، تذاكر «ريل سينما» أو «حلبة دبي للتزلج» لكل شخص عن كل إقامة عند الحجز في «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات» و«روڤ للفنادق».

وأخيراً، تتضمن الباقة الرومانسية بوفيه الفطور اليومي، مرافق حصرية، ومأدبة عشاء من ثلاثة أطباق لشخصين.