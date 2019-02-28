«المالية المركزية بالشارقة» تنظم ورشة تعريفية حول جائزة الأداء المتميّز

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة تعريفية للدورة الثالثة لجائزة الأداء المالي المتميّز التي تنظمها الدائرة، والرامية إلى تكريم المؤسسات والأفراد المتميّزين في المجال المالي حيث قام بتقديمها ناصر كشواني، الخبير المالي، الأمين العام للجائزة.

وأكّد ناصر كشواني أنّ جائزة الأداء المالي المتميّز تهدف إلى تكريم الجهات الحكومية المتميّزة مالياً والأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة الرشيدة.

ويتم منح الجائزة في 5 مجالات (الأداء المالي الحكومي، وتطبيق معايير الموازنات، وتطبيق معايير الحسابات، وتطبيق معايير المشتريات، وتطبيق معايير الإيرادات)، إضافة إلى الفئتين المخصصتين للجهات الحكومية المستقلة في مجال الأداء المالي الحكومي ومجال تطبيق معايير الموازنات.

كما تشمل الجائزة في الفئات الفردية 7 مجالات للجهات الحكومية المركزية وكذلك 4 مجالات للجهات الحكومية المستقلة أما فئة المبادرات والمشاريع فاشتملت على مجالين متماثلين لكل من الجهات الحكومية المركزية والجهات الحكومية المستقلة على حد سواء، حيث يمكن لكل جهة حكومية المشاركة في فئة أفضل فكرة إبداعية أو ابتكارية بالمالية العامة وأفضل فكرة أو مشروع في ترشيد النفقات.