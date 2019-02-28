«ماستركارد» و«دو» توقعان مذكرة تفاهم لدخول عصر جديد من مستويات الأمان للمدفوعات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت ماستركارد، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، لدراسة إمكانية قيام الحل المبتكر الذي تقدمه ماستركارد «NuDetect» بتوفير تجارب دفع أكثر أمناً وسلاسة عبر الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال غورانج شاه، نائب رئيس أول إدارة المنتجات والدفعات والمعاملات الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: «بات العالم اليوم أكثر ترابطاً. وتشير الدراسات الحالية إلى أن 90% من التجار يجدون أن تطوير تجربة مستخدم أكثر سلاسة يعد أولوية قصوى بالنسبة لهم عندما يتعلق الأمر بأمن المعاملات.

وبناءً على ذلك، فإنه من المهم أن تتسم تجربة الدفع لدى المستهلكين بالانسيابية على القدر نفسه من عمليات المصادقة والتحقق منها.

وقال أنتوني شاينر، الرئيس التنفيذي - حلول الحياة الرقمية والابتكار في دو: «نضع على رأس أولوياتنا إتاحة معاملات تمتاز بالسرعة والملاءمة للعملاء، وهو ما يشكل عاملاً محورياً في استمرار مسيرتنا بنجاح.

وستمكننا شراكتنا مع ماستركارد في جعل عملية الدفع لدى المستهلكين أكثر سلاسة عبر مجموعة متنوعة من نقاط الاتصال، مع الحفاظ على أعلى مستويات أمان المعاملات الرقمية. نحن متحمسون لاستكشاف الإمكانات الهائلة التي يقدمها حل « NuDetect».