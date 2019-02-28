«إيس» توسّع عملياتها بمكتبٍ جديد في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت «إيس لوساطة التأمين» شركة خدمات وساطة التأمين الخاصة في منطقة التعاون عن إطلاقٍ مكتبٍ جديدٍ لعملياتها في إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي لينضمّ إلى شبكة «إيس» المنتشرة في أرجاء المنطقة، والتي تضم 16 مكتباً في 8 دول .

وسيقدم خبراء «إيس» لإعادة التأمين من المقرّ الجديد حلول تأمين مصممة حسب الطلب وخدمات شاملة لإدارة المطالبات والمخاطر، للمشاريع الكبيرة وبرامج التأمين بمختلف أحجامها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتمّ الكشف عن افتتاح المكتب الجديد خلال مؤتمر دبي الدولي للتأمين.

وقالت يولا الخوري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيس القابضة إن افتتاح مكتب إعادة التأمين الجديد يسهم في تنويع مجموعة حلول الشركة وتحديد المجالات التي يمكننا استهدافها وبالتالي تعزيز نمو الأعمال.