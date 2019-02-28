فخامة الأداء والتصميم الإيطالي يجذبان الأنظار

المصدر: دبي - البيان

احتفل نخبة من الضيوف الرسميين وكبار الشخصيات بافتتاح الجناح الإيطالي في معرض دبي العالمي للقوارب، وافتتح الجناح الإيطالي كلاً من فالنتينا سيتا، القنصل العام لإيطاليا في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب جيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان. وتبعت فعاليات الافتتاح حفل كوكتيل تم تنظيمه عند ركن Blaze التابع للمعرض.

وصرّح جيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان: «لقد بلغت قيمة صادرات إيطاليا لدولة الإمارات 34 مليون يورو في عام 2018، شملت اليخوت الفاخرة والقوارب والزوارق البخارية والسفن وقوارب التجديف والزوارق، ما أسهم في استحقاقها لقب أكبر دولة مصدّرة للصناعات والمعدات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثّل هذه القيمة زيادة ملحوظة بنسبة 111 في المئة مقارنة مع عام 2017، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات حينذاك نحو 16 مليون يورو، تضمنت مجموعة متكاملة من المعدات والخدمات والمنتجات البحرية الإيطالية، وأظهرت تطوراً ونمواً مزدهراً للصناعات البحرية في الإمارات».

وتستضيف وتدعم وكالة التجارة الإيطالية 12 من الشركات الإيطالية المتخصّصة والمصنّعة للمعدات البحرية ومزوّدي الخدمات الشاملة في قطاع الملاحة البحرية بهدف تقديم أحدث الابتكارات الذكية التي يتم تطويرها بجودة حقيقية في إيطاليا.