«الیوسف موتورز» تكشف عن منتجاتها الرئیسة لعام 2019

المصدر: دبي - البيان

كشفت الیوسف موتورز، الوكالة الحصرية لمجموعة العلامات التجارية البحرية ياماها ووینر وجوب، عن سلسلة منتجاتها الرئيسة لعام 2019 في معرض دبي العالمي للقوارب. وقال محمد الیوسف، نائب رئیس التسویق في الیوسف موتورز: «یعد معرض دبي العالمي للقوارب منصة رائعة لنا نقدم من خلالها أحدث الابتكارات للسوق كل عام».

وتتضمن طرازات (Yamaha WaveRunners) مجموعة منتجات یاماها ویف رانر الجدیدة، المعاد تصمیمها كلیاً، والتي تضع كل وظائف العرض الحیویة عند أطراف أصابعك، إضافة إلى القدرة على إضافة مجموعة من الملحقات التي تساعد الركاب على البقاء على اتصال، وتعمل بنظام Multi-Mount System لتصريف المياه ومصممة بشكل مدروس لتضيف مزيداً من الشعور بالراحة.