6 % نمو مبيعات سيارات لينكون في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

واصلت علامة سيارات لينكون الأمريكية ارتقاءها على سلّم حصص السوق في الإمارات وسائر دول الخليج خلال العام 2018، حيث حققت مبيعات تشكيلة طرازاتها في المنطقة ارتفاعات ملحوظة.

وبدعم من الطلب على سيارة لينكون نافيجيتور الجديدة كلياً، والتي ارتفعت مبيعاتها 3 أضعاف مقارنة بالعام السابق، سجّل عدد سيارات لينكون التي تم بيعها العام الماضي في الإمارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 6%.

وقالت سارة راي، مديرة لينكون في الشرق الأوسط، إنه من المتوقع أن تواصل لنكون نموها بشكل أكبر في المنطقة هذا العام، مدفوعة بإطلاق المنتجات الجديدة والتركيز المستمر على تقديم خدمات لينكون المتميزة عبر شبكة موزعي العلامة التجارية. وأضافت: «لينكون في خضم حملة رائعة لمنتجاتها على مستوى العالم وفي المنطقة أيضاً.

فإطلاق طرازي كونتيننتال ونافيجيتور مهد الطريق لمستقبل علامتنا التجارية الفاخرة وما يمكن أن يتوقعه عملاؤنا من تشكيلتنا. ومن المؤكد أن هذا الاتجاه سيستمر في العام 2019 إذ نستعد لإطلاق «نوتيلوس» الجديدة خلال أسابيع، و«أفييتر» الجديدة كلياً في وقت لاحق من العام الجاري».