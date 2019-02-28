ماريوت تستعد لافتتاح أكثر من 30 فندقاً فاخراً حول العالم خلال 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماريوت الدولية خططها لافتتاح أكثر من 30 فندقاً فاخراً خلال عام 2019 عبر محفظتها التي تضم 8 علامات فاخرة، وذلك بهدف تعزيز حضورها العالمي على مستوى تجارب السفر المميزة.

وتضم علامات ماريوت الدولية الريتز - كارلتون ومحميات الريتز - كارلتون وسانت ريجيس ودبليو ولوكشري كوليكشن وإيديشن، إضافة إلى جي دبليو ماريوت وبولغري.

وتواصل ماريوت الدولية من خلال هذه العلامات، التي تُعد من بين الأكثر تميزاً في قطاع الضيافة على مستوى العالم، تجاوزها للحدود التقليدية للقطاع من خلال ابتكار تجارب جديدة تلبي التطورات المستمرة في متطلبات المسافر العصري.

وتمتلك ماريوت الدولية شبكة لا مثيل لها من الفنادق والمنتجعات، تُجسد معالم حقيقية في أكثر من 60 دولة ومنطقة مختلفة، حيث يأتي هذا الإعلان في سياق خططها لتوسيع هذه الشبكة من خلال إضافة 200 وجهة فاخرة في 20 دولة جديدة في مختلف أنحاء العالم، من سريلانكا وبرمودا إلى المغرب وكينيا.

وقالت تينا إدموندسون المسؤولة العالمية للعلامات التجارية ومدير محفظة العلامات الفاخرة لدى ماريوت الدولية: «توفر علاماتنا الثماني الفاخرة تجارب متميزة تلبي متطلبات العملاء في قطاع السفر الفاخر على اختلافها».