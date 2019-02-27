سيف السويدي: تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في الامارات إلى باكستان

المصدر: البيان الالكتروني

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أنه تم تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة إلى باكستان نتيجه الظروف الحالية وحالة عدم الاستقرار في المنطقه مشيراً الى أن سلامة المسافرين والطائرات تأتي على رأس أولوياتنا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر: " بناء على الأوضاع الراهنة التي تشهدها جمهورية باكستان الإسلامية، فقد قررت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة والمتجهة الى جمهورية باكستان الإسلامية وحتى إشعار آخر".



وأضافت: "ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بالاستمرار في متابعة الأوضاع في جمهورية باكستان الإسلامية واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات حرصا من الهيئة على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية".