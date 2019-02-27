إيقاف كافة الرحلات المتجهة إلى باكستان من مطاري أبوظبي والعين

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

أعلنت مطارات أبوظبي أنه تم  إيقاف كافة الرحلات المتوجهة إلى باكستان من مطار ابوظبي الدولي ومطار العين الدولي على كافة شركات الطيران، حتى إشعار آخر.
 
وقالت في حسابها على تويتر " تعقيبا على إغلاق المجال الجوي والمطارات في باكستان، تم إيقاف كافة الرحلات المتوجهة إلى باكستان من مطار ابوظبي الدولي ومطار العين الدولي على كافة شركات الطيران، حتى إشعار آخر" .

 وناشدت المسافرين إلى باكستان التواصل مع شركات الطيران التابعة لرحلاتهم لمعرفة المستجدات.

وأضافت " إن سلامة وأمن مسافرينا هي من أولويات مطارات ابوظبي، ويعمل موظفينا على دعم ومساعدة المسافرين المتأثرين. سيتم توفير المزيد من المستجدات حين توفرها.

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