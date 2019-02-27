إيقاف كافة الرحلات المتجهة إلى باكستان من مطاري أبوظبي والعين

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت مطارات أبوظبي أنه تم إيقاف كافة الرحلات المتوجهة إلى باكستان من مطار ابوظبي الدولي ومطار العين الدولي على كافة شركات الطيران، حتى إشعار آخر.



وقالت في حسابها على تويتر " تعقيبا على إغلاق المجال الجوي والمطارات في باكستان، تم إيقاف كافة الرحلات المتوجهة إلى باكستان من مطار ابوظبي الدولي ومطار العين الدولي على كافة شركات الطيران، حتى إشعار آخر" .

وناشدت المسافرين إلى باكستان التواصل مع شركات الطيران التابعة لرحلاتهم لمعرفة المستجدات.

وأضافت " إن سلامة وأمن مسافرينا هي من أولويات مطارات ابوظبي، ويعمل موظفينا على دعم ومساعدة المسافرين المتأثرين. سيتم توفير المزيد من المستجدات حين توفرها.