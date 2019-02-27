«مانشون جلوبال»: 40 % زيادة في حجم المشاريع العقارية المنفذة بدبي

المصدر: دبي - البيان

توقّع تقرير لـ«مانشون جلوبال» الشبكي الأميركي أن تشهد دبي زيادة بنسبة 40% في حجم المشروعات العقارية الجديدة التي سيجري تسليمها خلال العام الجاري، بالمقارنة مع العام الماضي.

وذكر الموقع المتخصص في أخبار العقارات الفاخرة، ويتبع مؤشر «داو جونز» ببورصة نيويورك، أنه من المتوقع أن يجري خلال العام الجاري 47,502 وحدة عقارية متنوعة في دبي، ما بين شقق وفيلات ومنازل أرضية.

وأضاف الموقع أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يُعزى إلى تزايد وتيرة العمل في تسليم المشروعات الإنشائية الخاصة بمعرض «إكسبو دبي 2020»، في ظل اقتراب موعده. وأكد الموقع أن تراجع أسعار العقارات في دبي يُعزى إلى الزيادة الهائلة في حجم المعروض من الوحدات العقارية بالإمارة، ما أصاب سوق العقارات بالتشبع.