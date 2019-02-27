الرفاهية ترسو على ضفاف دبي

المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

واصلت دبي تعزيز مكانتها عاصمةً عالميةً للأناقة والرفاهية، حيث استضافت في معرض دبي العالمي للقوارب أحدث ما أنتجته الصناعة من القصور العائمة واليخوت الفارهة، الأمر الذي حوّل رصيف المعرض إلى مرسى ساحر يضاهي شواطئ الريفيرا الفرنسية.

ومن أبرز القصور العائمة في المعرض «ماجستي 140» أكبر يخوت المعرض، تحفة فنية بصناعة إماراتية أعادت تعريف مفهوم اليخوت الخارقة، يبلغ طول اليخت 43.10 متراً في حين يصل السعر الأولي إلى 62.4 مليون درهم.

فيما خطفت شركة أزيموت الأنظار من خلال يخت غراندي الذي يبلغ طوله 25 متراً بقيمة تقدر بنحو 17 مليون درهم، يتميز اليخت ببنيته الكربونية الخارقة ومقصورته الخارجية اللافتة التي تختصر قمة الأناقة.

أما «فويلر» فهو أول يخت طائر في العالم من تصنيع شركة إيناتا التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي أحدثت ثورة في قطاع اليخوت. يستخدم اليخت أربع ركائز قابلة للسحب تتيح له الطيران فوق المياه مع توفير راحة مطلقة للركاب وفعالية معززة في استهلاك الوقود.