«إيكونومست»: استراتيجية الإمارات الصناعية تنعش قطاع المشاريع

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت «إيكونومست» البريطانية أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي أطلقتها الإمارات في وقتٍ سابق من الشهر الجاري ستنعش قطاع الصناعة بالدولة.

وأصدرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» التابعة للصحيفة تقريراً أمس عن هذه الاستراتيجية، أوضح إيلاءها أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها مزيداً من التشجيع. وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه يأتي في إطار سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، كما أنه يمنح دفعة قوية لسياسة الإمارات نحو التنمية المستدامة.وشدد التقرير على منح المشروعات الفرصة للوصول إلى التسهيلات الائتمانية، والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها كالذكاء الاصطناعي والروبوتات، باعتبارها الجزئية الأهم والأكثر تأثيراً ضمن بنود الاستراتيجية.