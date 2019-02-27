«أكسفورد»: الاندماج يعزز القطاع المصرفي في أبوظبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن الاندماج المصرفي بين ثلاثة بنوك يهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي في أبوظبي، ومكانتها كمركز مالي في المنطقة.

وأشارت المجموعة الاقتصادية إلى أن بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني أصدرا بياناً إلى سوق أبوظبي المالي، ذكراً فيه أنهما وضعا مخططات للاندماج، وأن الكيان الجديد سوف يعمل تحت اسم بنك أبوظبي التجاري. كما أعلنا أن البنك الناتج عن اندماجهما سوف يضم أيضاً بنك الهلال الإسلامي.

وسوف تصل قيمة أصول الكيان الجديد إلى 420 مليار درهم، ليكون ثاني أكبر بنك في أبو ظبي والثالث في الإمارات. وسوف يكون الكيان الجديد أيضاً ثالث أكبر بنك في الإمارات يوفر خدمات مالية حسب الشريعة الإسلامية.

وقد ثبتت وكالة موديز العالمية تصنيف البنوك التي أعلنت نيتها الاندماج، وقالت إن الاندماج سوف يكون خطوة لا تؤثر في التصنيف، بمعنى أنها لن تؤثر في تصنيف الكيان الجديد.

وقالت مجوعة أكسفورد إن الكيان الجديد سوف يكون في موقف أفضل للمشاركة في الصفقات الكبرى، وتحقيق مدخرات وعائدات أعلى نتيجة لنطاقه الأوسع.