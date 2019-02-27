«دبي للسياحة» تكرّم شركتين وطنيتين للإرشاد السياحي

المصدر: دبي- البيان

كرّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي«دبي للسياحة» مؤخراً اثنتين من الشركات الوطنية العاملة في الإرشاد السياحي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرشد السياحي.

جاء ذلك في إطار حرص الدائرة على دعم المواطنين والمواطنات الذين يعملون في هذا المجال، إلى جانب تعزيز القطاع السياحي بكوادر وطنية مؤهلة بإمكانها إضافة قيمة حقيقية، وهي الأقدر على تقديم تجارب مبتكرة وجديدة للزوّار نابعة من الفهم العميق للبيئة الإماراتية والعادات والتقاليد المتأصلة في الشباب المواطنين.

وقام عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وبحضور مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة خلال حفل التكريم الذي جرى في مبنى الدائرة بتسليم مؤسسي شركتي «ميت ذا لوكالز» و «إماراتي كشتة» شهادات تقدير، بالإضافة إلى دعوتهم للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في دبي ضمن جناح الدائرة.

كما شكرهم على جهودهم التي تبعث على الفخر في رؤية مواطنين ومواطنات يعملون في الإرشاد السياحي ويعكسون الصورة المشرقة للإمارات وبشبابها الواعد، ومؤكداً في الوقت ذاته حرص الدائرة على دعم الشركات الإماراتية التي يديرها ويعمل بها مواطنون يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والمثابرة.

وأوضح عيسى بن حاضر أن التركيز الرئيسي في الدائرة والكلية يقوم على تطوير وتدريب المرشدين السياحيين الإماراتيين، وأيضاً منح التراخيص للقيام بجولات سياحية في مختلف المواقع في أنحاء دبي، ونركّز في برامجنا التدريبية على اعتماد أعلى معايير الجودة لضمان الوفاء بتطلعات الزوار. مشيراً إلى أن أعداد المرشدين السياحيين الإماراتيين في ازدياد.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «تعمل الدائرة على تحفيز الشباب المواطنين على اختيار هذه النوعية من المهن التي تعتمد على الكفاءة والموهبة والتي تجعل الفرد يؤدي عمله بشغف وحب من خلال الابتكار في خلق أساليب متنوعة تكون قادرة على جذب المزيد من السّياح لاستكشاف دبي.

وكذلك تعمل على توفير التدريب اللازم لهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم، ومنحهم تراخيص لممارسة هذه المهنة».