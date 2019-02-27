«الإمارات للألمنيوم» تعيد استعمال بقايا الكربون وقوداً بديلاً لمصانع الأسمنت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس، عن تزويد مصانع الأسمنت في الإمارات بما يقارب كامل إنتاجها من غبار الكربون الناجم عن عملية صهر الألمنيوم لاستخدامه وقوداً بديلاً لمصانعها.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركات الأسمنت الإماراتية ببطانة الخلايا المستهلكة التي تعد من المنتجات الثانوية الناجمة عن صهر الألمنيوم، لاستخدامها في صناعة الأسمنت، كما بحثت إمكانية استخدام غبار الكربون داخل الصناعة.

وعلى مدار العامين المقبلين، ستزيد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إمداداتها من غبار الكربون إلى مصانع الأسمنت الإماراتية إلى 78.000 طن.

وسيسهم استخدام غبار الكربون في تقليص متطلبات شركات الأسمنت الإماراتية لأنواع الوقود الأخرى، بما في ذلك في بعض حالات الفحم المستورد من مناطق بعيدة مثل جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير نحو 36.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العامين المقبلين، وهو ما يعادل إزالة 7.800 سيارة من الطرق.

وستزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم غبار الكربون المنتج حديثاً ومواد ثانوية أخرى ناجمة على مدى السنوات السابقة إلى مصانع الأسمنت، بينما تعمل الشركة في الوقت الحالي على إيجاد استخدامات صناعية واسعة النطاق لغبار الكربون.

كما وقّعت الشركة عقداً لمعالجة وإعادة استخدام غبار الكربون المخزن مع Heavy Machinery Viqa وهي شركة متخصصة في استرداد وإعادة تدوير المنتجات الثانوية من الصناعات الثقيلة في الإمارات.

وقال سلمان داوود عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة وتطوير الأعمال: «يسهم إعادة استخدام غبار الكربون المنتج في شركتنا في تعزيز الأداء البيئي في عملية صهر الألمنيوم وفي صناعة الأسمنت أيضاً، ويتوج ذلك جهودنا الرامية إلى خلق اقتصاد دائري في دولة الإمارات، وتعزيز المسؤولية البيئية والاقتصادية للصناعات الوطنية، ونحن فخورون بريادتنا في تحقيق هذا النهج من خلال التعاون مع شركات الأسمنت الإماراتية».

والجدير بالذكر أن «الإمارات للألمنيوم» تمكنت من إعادة تدوير أكثر من 102 ألف طن من النفايات العام الماضي، متقدمة بذلك على أدائها خلال 2017، الذي أعادت خلاله تدوير 96 ألف طن من النفايات.