مراجعة رسوم مشاركة المؤسسات الصغيرة في فعاليات تقويم دبي السنوي للتجزئة

المصدر: دبي - البيان

عقدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، شراكة استراتيجية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في مهرجانات وفعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2019، المبادرة التي تم وضع التصوّر لها من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة واقتصادية دبي، إلى جانب 18 شريكاً من قطاع التجزئة لتعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة للتسوق والبيع بالتجزئة، وكذلك للإسهام في تحفيز المستهلكين على زيادة الإنفاق في التسوق.

وعقدت المؤسستان اجتماعاً مع عدد من الشركات الناشئة تم تسليط الضوء خلاله على المزايا الاقتصادية العديدة التي يمكن الحصول عليها عند المشاركة في فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وبعد إجراء تحليل من جانب المؤسستين، تمت مراجعة أسعار المشاركة في التقويم بما يمكّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة فيه، حيث ستحصل الشركات المؤهلة التي تدير أقل من 5 محلات تجارية والعاملة في السوق لمدة 3 سنوات والمسجلة في مبادرة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على عروض خاصة، الأمر الذي سيجعلها تحقّق المزيد من المبيعات.

وتم تعزيز تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة في عامه الثالث ليتضمن الكثير من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة، وأيضاً المزيد من التجارب، حيث يتضمن 18 فعالية خاصة بالتجزئة ستقام على مدار 247 يوماً مقارنة مع 12 فعالية أقيمت خلال 178 يوماً في 2018، كما أنه سيمنح المشاريع الصغيرة فرصة الاستفادة من جدول الفعاليات والعروض الموسمية المميّزة، التي تساعد على زيادة أرباحها، وكذلك زيادة إنفاق المقيمين والزوّار.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: « قمنا بالتعاون مع شركائنا في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعادة هيكلة فئات المشاركة في التقويم لتمكين المشاريع الصغيرة من المشاركة، وبالتالي الاستفادة من الفرص المتنامية في قطاع التجزئة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة».

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يحتوي تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2019، على العديد من المناسبات التي بإمكان التجار عرض مدى تنوع المنتجات والخدمات التي يقدمونها، وهي بمثابة فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة من خلالها على مدار العام الجاري».