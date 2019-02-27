مذكرة تفاهم بين «دبي للطيران المدني» واللجنة الوطنية للشحن

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة دبي للطيران المدني واللجنة الوطنية للشحن والإمداد مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المؤسستين لرفع معايير خدمة الصناعة بطريقة شاملة.

وقع المذكرة محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني ونادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بمقر الهيئة بحضور سعود كنكزار، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية وعبدالله بن خدية مدير إدارة النقل الجوي وناصر الخاطر رئيس قسم الشؤون التجارية للطيران وحماية المستهلك وأعضاء مجلس إدارة اللجنة أحمد عبد الرزاق وإبراهيم أبو زايد.

وقال محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: تكتسب المذكرة أهمية كبيرة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة الشحن والخدمات اللوجستية وضمان قيام جميع المسؤولين المعنيين بتعزيز ممارساتهم وخدمة العملاء بأفضل طريقة ممكنة .