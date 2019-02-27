افتتاح فندق جميرا ليفينغ غوانزو في الصين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة جميرا عن افتتاح فندقها الجديد «جميرا ليفينغ غوانزو» في الصين، الذي يقع على مسافة دقائق من برج كانتون ودار الأوبرا في قلب منطقة الأعمال المركزية في تشوجيانغ نيو تاون بمدينة غوانزو، ويمثل معلماً للضيافة الفاخرة في عاصمة مقاطعة غوانغدونغ وسط محيط تكثر فيه ناطحات السحاب على مقربة من أشهر معالم المدينة، بما فيها متحف غوانغدونغ ومركز غوانزو المالي الدولي.

ويتوسط فندق جميرا ليفينغ غوانزو الجانبين التجاري والتنفيذي في مدينة غوانزو النابضة بالحياة، ليقدّم لزواره تجربة تجمع بين الأجواء المنزلية المفعمة بالراحة والخدمة الفاخرة التي تشتهر بها مجموعة جميرا، ويوفر لزواره خيارات إقامة متنوعة عبر 108 غرف و18 جناحاً و169 مسكناً فاخراً مجهزاً بالكامل. ويتكون فندق جميرا ليفينغ غوانزو من ناطحتي سحاب تقدمان إطلالات على أفق المدينة.