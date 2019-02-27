«بروج» ترسي عقود أكبر وحدة تكسير لمزيج المواد الخام في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أرست أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج» على تكنيب اف ام سي، وشركة تكنيمونت، وشركة وورلي بارسونز عقوداً رئيسية تشمل عقد خدمات التصميم الهندسي الأولي وعقد إدارة المشروع وعقد ترخيص أكبر وحدة لتكسير مزيج المواد الخام في العالم ضمن المرحلة الرابعة لمشروع مجمع الرويس للبتروكيماويات.

وقع العقود أحمد عمر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بروج، وماركو فيلا رئيس EMIA تكنيب اف ام سي، وبيير روبيرتو فولغييرو الرئيس التنفيذي لمجموعة مير تكنيمونت، بحضور عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي لدائرة المعالجة والتكرير والتصنيع في أدنوك، وألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، وعدد من أعضاء الإدارة العليا في كل من أدنوك وبورياليس وبروج.

وتمثل وحدة تكسير مزيج المواد الخام الجديدة والوحدة الرابعة في مجمع بروج الصناعي في الرويس والأكبر على مستوى العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً من الإيثلين، فيما سيبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية من الأوليفينات والمركبات العطرية 3.3 ملايين طن سنوياً، حيث تستخدم وحدة التكسير مزيجاً من المواد الخام مثل الإيثان والبوتان والنافتا التي سيتم توفيرها من مصفاة ومنشآت أدنوك لمعالجة الغاز كما تعتزم كُل من أدنوك وبورياليس استكمال هيكل المشتقات البتروكيماوية خلال 3 أشهر من تاريخ ترسية عقد خدمات التصميم الهندسي الأولي.

مجمع متكامل

وقال عبد العزيز الهاجري: «تعد وحدة تكسير مزيج المواد الخام الجديدة فريدة من نوعها حيث تسهم في تمكين إقامة العديد من المنشآت والمرافق الصناعية لأول مرة في مجمع الرويس ليصبح أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم. كما يدعم المشروع الجديد تحقيق تطلعات بروج وأدنوك في النمو ».

وأضاف: «يتماشى طرح مواد خام ومنتجات جديدة إضافية مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في تطوير بنية تحتية فعالة ومرنة، وقادرة على دعم النمو والتنويع الاقتصادي المتوقع وكذلك تحقيق استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي».

وأشار ألفريد ستيرن إلى التزام شركة بورياليس الراسخ بتوفير كافة أشكال الدعم لإنجاح مشاريع بروج التنموية من خلال إنشاء مصانع إنتاج البولي أوليفينات الضخمة التي تساهم في تعزيز الصناعات التكريرية والبتروكيماوية والتي سوف تعتمد في إنتاجها على تقنية Borstar®.

وأضاف: «تمثل وحدة تكسير مزيج المواد الخام الجديدة مرحلة مهمة لشركة بروج وخطوة جديدة نحو تعزيز استراتيجية شركة بورياليس للنمو والتوسع في الشرق الأوسط. كما يعكس المشروع قوة ومتانة الشراكة التي نعتز بها مع شركة أدنوك، ويُجسّد التزام بورياليس واستعدادها لمواصلة مساهمتها في تطوير الإمارات من خلال شركة بروج».

علامة فارقة

وقال أحمد عمر عبد الله: «ترسية عقود مشروع وحدة تكسير مزيج المادة الخام يشكل علامة فارقة في تاريخ بروج. إن بناء وتشغيل هذا المصنع الرابع في مجمع بروج للبتروكيماويات عالمي المستوى في الرويس يأتي في إطار جهودنا لتحقيق أهداف استراتيجية الشركة 2030 للنمو والتطور».

وأوضح أن هذا الاستثمار يحقق ميزات مهمة تشمل تعزيز مساهمة بروج في دعم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة حيث من المتوقع أن يساهم في تحقيق عائدات تتجاوز 3.5 مليارات دولار من خلال مختلف عمليات المشتريات والتشييد المحلية خلال مرحلة استكمال الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد كما يتوقع أن يساهم المشروع أيضاً في تحقيق عائدات اقتصادية والمزيد من فرص الأعمال للشركات المحلية في الإمارات.

وأضاف أن مشروع المصنع الجديد يسهم في إضافة 6 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي كفائدة مباشرة من عائدات المنتجات.

وأكد ويم رولز، الرئيس التنفيذي لشركة بروج برايفت ليمتد، أن الطاقة الإنتاجية الجديدة من البولي أوليفينات التي سيتم توفيرها مع تشغيل وحدة تكسير مزيج المواد الخام ستمكن شركة بروج من توسيع محفظة منتجاتها وضمان إمدادات آمنة ومستقرة للعملاء على المدى البعيد.