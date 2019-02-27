منتجع تحت الماء في جزر العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بدأت دبي العمل في إنشاء منتجع باسم «البندقية العائمة» فئة 5 نجوم، في جزر العالم في دبي، فيما تواصل فنادق الإمارة تفوقها وصدارتها عالمياً بين أفضل وأفخم الفنادق وأكثرها رفاهية، بينما تعزز الفعاليات والمعارض ارتفاع نسب الإشغال وتحسن العائدات في القطاع.

وأطلقت مجموعة كلايندستاين للتطوير العقاري العمل في المنتجع السياحي تحت الماء، والمصمم على شكل بيتزا سان ماركو، حيث يوفر مساحات حياة وترفيه تخرج عن إطار المألوف، ويضم 414 كابينة تنتشر في 4 مستويات.

من جانبها قالت «تريب أدفايزر» إن دبي تحتضن 2 من أفضل فنادق العالم، هما «رافلز دبي»، و«وان آند أونلي». كما صنّفت «فوربس» فندق برج العرب في دبي وقصر الإمارات في أبوظبي ضمن قائمتها للفنادق الأكثر فخامة إقليمياً لعام 2019.

وارتفع معدل الإشغال في فنادق دبي إلى 82% خلال يناير الماضي حسبما ذكر تقرير مؤسسة «أس تي آر» أمس، موضحاً أن متوسط سعر الغرفة الفندقية المتاحة اليومي بلغ 716.78 درهماً يومياً، بينما بلغ متوسط عائد الغرفة 587.70 درهماً يومياً.