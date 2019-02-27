أعداد المطاعم في دبي الأعلى بعد باريس

المصدر: دبي - البيان

ذكر تقرير كي بي إم جي أمس أنه لا تزال نسبة أعداد المطاعم مقابل كل مليون نسمة في إمارة دبي مرتفعة، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد باريس، وأشار التقرير إلى تصدر الإمارات قطاع المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط، ويعزو ذلك إلى تزايد أعداد السياح. بالإضافة إلى ذلك، يسهم دخول علامات تجارية دولية وإقليمية جديدة في السوق في تعزيز مستويات النمو في هذا القطاع الحيوي.

وقال التقرر إن المعنيين في قطاع المأكولات والمشروبات بدولة الإمارات استجابوا للتغيرات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وذلك من خلال تحسين العمليات والتكاليف للحفاظ على هوامش الربح ومراجعة المحافظ وتعديلها عن كثب، والابتعاد عن منافذ البيع الخاسرة والعلامات التجارية المتعثرة، وذلك وفقاً لتقرير كي بي إم جي للمأكولات والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018.

وقال أنوراج باجباي، الشريك ورئيس قطاع التجزئة لدى «كي بي إم جي لوار جلف»: «شهد قطاع المأكولات والمشروبات، خلال عام 2018، سلسلة من التحديات لا سيما زيادة المنافسة وارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض معنويات المستهلكين نسبياً.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر القطاع مرونةً في الوقت الذي استجاب فيه المالكون والمشغلون للمتغيرات وتبني تدابير جديدة لدفع الكفاءات التشغيلية واتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية.

نخطو نحو عام 2019 بتوقعات مستقبلية تفاؤلية بحذر على المدى المتوسط في هذا القطاع، مدعوماً باتجاهات جديدة مثل الثورة التي تقودها السوق والتوقعات بشأن إكسبو دبي 2020، حيث توقع أكثر من 4 من أصل 5 مشغلين ارتفاع معدلات النمو على المدى المتوسط.»