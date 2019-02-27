إطلاق جائزة محمد بن راشد للتميز في خدمة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الفائزين بجائزتي الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرفة دبي، والدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، أمس، فيما أعلنت غرفة دبي عن إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين.

وقال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد: «إن نجاح الجائزة مستمد من عاملين رئيسين يمكن تلخيصهما في دورها المؤثر في تعزيز التميز وغرس روح الابتكار في أداء الشركات والمؤسسات في المنطقة، وفي اعتمادها على معايير وأسس عالمية واضحة لتقييم الأداء المؤسسي المتميز والمبتكر». وكشف ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عن إطلاق جائزة جديدة تحمل اسم «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين».

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