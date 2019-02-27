حمدان بن محمد: معرض القوارب ملتقى ثقافي وسياحي

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أهمية استضافة وتنظيم المعارض التجارية التي تشكل ملتقى ثقافياً وسياحياً، إلى جانب استقطابها السياح ورجال الأعمال وعشاق البحر ورياضاته المتنوعة.

وأعرب سموه خلال جولة في معرض دبي العالمي للقوارب الذي انطلقت فعالياته أمس، عن سعادته بزيارة المعرض والتعرف إلى آخر المبتكرات في عالم السياحة البحرية والترفيهية التي وصفها سموه بأنها جزء من تراث الأجداد والآباء في دولتنا العزيزة والمنطقة، إلى جانب مهنة الصيد البحري التي كانت تشكل المصدر الرئيسي لمعيشة المواطن والمقيم في الدولة.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالعارضين وزوار المعرض من مواطنين وسياح، وتمنى للشركات المشاركة في الحدث النجاح في تقديم منتجاتها إلى زبائن المعرض والمشترين بطريقة تشرح المفهوم الحقيقي للسياحة البحرية، التي يعيشها الإنسان على متن أحد اليخوت الفارهة التي تتوفر فيها كل مقومات الحياة العصرية والأمن والسلامة والتأمل.

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