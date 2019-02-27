بحث تحديات صناعات الخرسانة والبلاستيك في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ورشتي عمل ضمن برنامج حوارات الصناعة بهدف استعراض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال صناعات الخرسانات والمنتجات الأسمنتية والأكياس البلاستيكية، بهدف تحسين وتطوير جودة المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد المهندس أحمد البلوشي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة بالإنابة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدائرة لمشاركة القطاع الخاص في صناعة القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة لما لذلك من أثر كبير في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وخاصة المرتبطة منها بتنمية الصناعات المستهدفة كونها من أهم محركات اقتصاد الإمارة.

وأشار إلى أن ورش العمل التي يتضمنها برنامج «حوارات الصناعة» يشارك فيها صناع القرار من أصحاب المصانع، ومديرو ومستشارو مكتب تنمية الصناعة وممثلون عن الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الاختصاص لمناقشة وضع القطاع الصناعي من نواحي التطوير وتعزيز نمو المجالات الصناعية الاستراتيجية وتحسين مستويات الإنتاجية، وذلك من خلال تذليل التحديات في القطاع الصناعي.

الخرسانة والمنتجات الاسمنتية

وخصصت الورشة الأولى هذا العام لمناقشة تحديات قطاع الصناعة في مجال صناعة الخرسانة والمنتجات الأسمنتية «البريكاست»، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجهها مصانع البناء والحديد كتقلبات أسعار الطاقة وزيادة الكلفة التشغيلية وعدم توفر مدن عمالية كافية قريبة منها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية والنقل ودعم المنتج المحلي للمنافسة في الأسواق.

وأوصى ممثلو مصانع الخرسانات والمنتجات الإسمنتية بأهمية إنشاء موقع إلكتروني يشتمل على مخططات حكومة إمارة أبوظبي في مجال التشييد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يتم خلاله توضيح حجم الإنشاءات في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة وقطاع البترول والبنية التحتية وغيرها، بحيث تتمكن المصانع القائمة من خلال المعلومات المتاحة على الموقع من تقدير حجم الأعمال المتوقعة.

كما اقترح المشاركون تشكيل لجنة لحصر الشركات الفاعلة في مجال الخرسانة المسبقة الصب ومعاينتها للتأكد من كونها فاعلة في سوق أبوظبي وإيقاف الترخيص في حالة التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.

وخصص مكتب تنمية الصناعة ورشة العمل الثانية ضمن برنامج حوارات صناعة لمناقشة واستطلاع رأي ممثلي القطاع الصناعي فيما يتعلق بمسودة السياسات البيئية الجديدة ذات العلاقة بإنتاج الأكياس البلاستيكية في الإمارة.

وشارك ضمن الورشة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من أهمهم هيئة البيئة وشركة بروج، ومن القطاع الخاص عدد من المنشآت الصناعية المعنية بإنتاج الأكياس البلاستيكية في إمارة أبوظبي