حضور قوي للدولة في مؤتمر الاتصالات المحمولة

المصدر: دبي ــ البيان

تشارك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في فعاليات المؤتمر العالمي السنوي للاتصالات المحمولة، والذي تختتم فعالياته بمدينة برشلونة اليوم، وتهدف المشاركة القوية للإمارات عبر وفد يترأسه حمد المنصوري مدير عام تنظيم الاتصالات إلى الاطلاع على أحدث المستجدات في عالم الاتصالات والالتقاء بكبار المسؤولين والمختصين والخبراء في قطاع الاتصالات من مختلف دول العالم.

وقال حمد المنصوري: هذا المؤتمر أكبر تجمع سنوي عالمي يجمع خبراء ومصنّعي ومشغّلي شبكات الاتصالات المحمولة، ومكوناتها، فضلاً عن مصنّعي الهواتف المحمولة، إضافة إلى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتجارية وخدمات الأعمال عبر شبكات المحمول، وهو لقاء سنوي تنافسي بين عمالقة صناعة الاتصالات في العالم.

وأشار إلى أن دورة هذا العام تتميز بأهمية خاصة كونها تقام والعالم على أعتاب عصر تقني جديد متمثل في إطلاق شبكات الجيل الخامس والأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وثورة البيانات، وأضاف بالقول: ستكون شبكات الجيل الخامس أحد المحاور الرئيسة في دورة هذا العام، حيث إن هذا الجيل سيؤدي دوراً رئيساً في تحول العالم نحو عصر جديد من الاتصالات الذكية، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الجيل استثمارات بأكثر من 2.2 تريليون دولار في السنوات الخمس عشرة القادمة.

كما سيساعد هذا الجيل على توصيل أكثر من مليار شخص جديد بعالم الإنترنت عبر الهواتف الذكية خلال بضع سنوات، ما سيعجّل في تبني حلول إنمائية قائمة على التطبيقات الذكية في عدة مجالات مثل: الزراعة، النقل، التعليم، الصحة وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة على هذا الكوكب، وتحقيق أكبر قدر من السعادة للبشرية.

وكعادتها تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة على التعرف والاطلاع على أحدث التقنيات والمستجدات في عالم الاتصالات، والمساهمة في وضع الخطط والحلول وصياغة القرارات التي من شأنها خدمة قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة وكافة أنحاء العالم.

وقال: خلال المؤتمر نلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى لقاء عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية.

دبي الذكية

من جانبها، شاركت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية في المؤتمر حيث عرضت رحلة دبي الذكية وتجربتها في تصميم المدن الذكية، مركزة على استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي عرضتها أمام أكثر من 1000 مشارك في المؤتمر من شتى مدن العالم.

لتعمم تجربة عالمية رائدة في مجال المدن الذكية، ستتحول دبي بموجبها إلى أول مدينة تصدر حكومتها كل معاملاتها بلا ورق بحلول 12 ديسمبر 2021.