مستثمرون يفاوضون لشراء 30 % من «إيميكول»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر عليمة لـ«البيان الاقتصادي» عن مفاوضات يجريها مستثمرون يسعون لشراء حصة 30% من شركة «الإمارات ديستريكت كولينغ» المعروفة باسم «إيميكول» وهي مملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية، والمدرجة في سوق دبي المالي.

وأوضحت المصادر أن «دبي للاستثمار» منفتحة على العرض الذي قدمه المستثمرون وتناقشه بجدية، وقد تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل الصفقة، لاسيما وأن «إيميكول» شهدت توسعاً في أعمالها وفي الرقعة الجغرافية التي تقدم فيها خدمات تبريد المناطق بعد أن استحوذت عليها دبي للاستثمار بالكامل في يناير الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن «دبي للاستثمار» ماضية قدماً في خطط طرح شركة الإمارات ديستريكت كولينغ (إيميكول)، في سوق دبي المالي حالما تتأكد أن المزاج العام في سوق الأسهم سيحقق القيمة العادلة للسهم عند طرحه.