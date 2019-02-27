تقرير دولي: الإمارات وجهة للأعمال وحاضنة لأفضل المواهب

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير حديث إن الإمارات تعد مقصداً ذا شعبية دائمة للمغتربين الذين يطمحون إلى الانطلاق في حياتهم المهنية أو تعزيزها بفضل الإمكانيات الهائلة التي يوفرها التمويل والتجارة والتبادل التجاري والبيئة الضريبية المنخفضة.

وأضاف موقع iExpats الذي نشر التقرير نقلاً عن نايجل غرين المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفيري» إحدى أكبر المؤسسات الاستشارية المالية المستقلة في العالم: «إن دبي وأبوظبي قد تنضمان قريباً إلى لندن ونيويورك وهونغ كونغ في أفضل 10 مراكز مالية عالمية في العالم، بفضل القوانين الحكومية الجديدة التي تؤثر على المغتربين لكنهما ستصبحان مواقع أكثر جاذبية للمواهب العالمية بفضل الحكومة التي تمرر هذه القوانين الجديدة التي تسمح للمغتربين بالبقاء بعد فترة طويلة من تقاعدهم».

وأضاف أنه مع تحوّل دبي وأبوظبي إلى وجهتي استقطاب أكثر جاذبية، فإن توظيف المزيد من أفضل المواهب سيصبح حتماً أسهل للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.