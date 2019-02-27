«إريكسون» و«اتصالات» تعزازن الشراكة لتشغيل شبكة G5 بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركتا «إريكسون» و«اتصالات» تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لنشر شبكة البث الراديوي لتقنية الجيل الخامس في الإمارات. وينصّ التعاون على البدء بتشغيل الشبكة في الربع الأول من العام الجاري 2019، ما سيمكن «اتصالات» من المضي قدماً في توسيع شبكة الجيل الخامس التجارية في الإمارات لتكون الدولة من الرواد العالميين في مجال نشر واعتماد شبكة الجيل الخامس.

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية المميزة بين الشركتين للعمل على تمكين تقنية الجيل الخامس، علاوةً على استكشاف الفرص والإمكانات التي توفرها هذه التقنية المتطورة.

وستتمكن «اتصالات» بفضل تقنيات شبكة الجيل الخامس التي تطورها إريكسون من تزويد عملائها بخدمات نطاق عريض معززة وحلول اتصال لاسلكي متقدمة.

وتنطوي الشراكة على العديد من حالات الاستخدام الأولى لتقنية الجيل الخامس، حيث توفر للمشتركين تجارب استخدام سلسة ومتطورة مع معدلات إنتاجية عالية، بما في ذلك توفير تجارب ترفيهية غامرة باستخدام تطبيقات الواقع المعزّز أو الواقع الافتراضي مثل مشاهدة مقاطع فيديو بدقة 4K بزاوية رؤية استثنائية تبلغ 360 درجة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

وستعزز تقنية الجيل الخامس أسلوب حياة المستخدمين من أصحاب الهمم في الإمارات بفضل وقت الاستجابة المنخفض والميزات الأخرى التي تتمتع بها، حيث سيتمكن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في السمع من تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص يمكنهم قراءتها عبر النظارات الذكية.

وستعزز حلول إريكسون قدرات «اتصالات» على الاستثمار في الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مجال التكنولوجيا الرقمية عبر توفير حلول الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات التعلم الآلي عبر كل قطاعات الأعمال بالإمارات.