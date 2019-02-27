«مجموعة كليندينست» تعيّن 1500 موظف جديد في النصف الأول 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة كليندينست، مؤسسة مشروع «ذا هارت أوف يوروب»، عن زيادة العدد الإجمالي لموظفيها بنسبة 100% خلال عام 2018، بهدف إتمام وتسليم المرحلة الأولى من خطة البناء ومواكبة تطلعات المستثمرين، حيث سجّل عدد موظفيها تزايداً متسارعاً، مع تضاعف العدد الكلي من 878 موظفاً في يناير إلى 1672 موظفاً في نهاية ديسمبر.

ومن المتوقع أن تواصل حملة التوظيف هذه المزيد من النمو والتضاعف، حيث تعتزم المجموعة تعيين 250 موظفاً جديداً شهرياً خلال الأشهر الست الأولى من 2019، بهدف إتمام المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية والثالثة من الإنشاءات والمبيعات خلال العام.

وقال جوزيف كليندينست مؤسس ورئيس كليندينست: «نضع نصب أعيننا العديد من الأهداف الواعدة هذا العام، وسنواصل زيادة عدد موظفينا بما يضمن لنا إتمام مشاريعنا وتسليمها في الوقت المحدد».