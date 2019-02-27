«صندوق خليفة» ينظم ملتقى «تواصل» في الشارقة

المصدر: أبوظبي- البيان

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ملتقى تواصل بدورته الأولى لهذا العام في الشارقة، بحضور رواد الأعمال المدعومين من الصندوق، وعدد من الجهات الحكومية الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الصندوق.

وقام المشاركون خلال الملتقى الذي أقيم مؤخراً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعرض أفكارهم ومشاركة خبراتهم عبر مجموعة من العروض التقديمية والأبحاث التي تناولت أسرار النجاح الخاصة بكل مشروع، ونصائح هامة من قبل الشركاء المحليين وأصحاب الخبرات في الأسواق المحلية في الإمارات.

ويهدف ملتقى تواصل الشارقة إلى تفعيل روح الحوار والتواصل الدائم بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الصندوق والمتواجدة في مدينة الشارقة، حيث يشكل منصة تفاعلية مثالية، يتم من خلالها تبادل الأفكار والخبرات، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لطرح مشاريعهم والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم أمام نخبة من الجهات الداعمة وعدد من أصحاب المشاريع وأعضاء الصندوق.

وقالت موزة الناصري، مدير تنفيذي إدارة تطوير الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يعتزم الصندوق على مواصلة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع الكفاءة الإدارية لدى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع القائمة، مشيرة إلى نجاح الصندوق بدعم ما يقارب 55 مشروعاً في إمارة الشارقة، بقيمة 27 مليون درهم، ما يؤكد حرصه على دعم ريادة الأعمال في الدولة، وتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجهات الداعمة التي من شأنها تعزيز مكانتهم ودعم طموحاتهم.