95 % نسبة رضا المتعاملين عن «اقتصادية الشارقة» 2018

المصدر: الشارقة- البيان

أظهر استبيان أجرته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة حققت نسبة 95% عن الرضا العام للمتعاملين مع الدائرة خلال عام 2018 وذلك وفق استطلاع رأي دوري تقوم به لقياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأظهر الاستبيان أن نسبة الرضا العام للمتعاملين عن الدائرة بلغت 95%، بينما حققت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات دائرة التنمية الاقتصادية المقدمة في مراكز الخدمة (تسهيــل ) للعام الماضي بلغت 92% في حين وصلت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية للعام نفسه 91%، وفيما يختص بنسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة في مجال حماية المستهلك للعام الماضي فقد وصلت إلى 62%، بينما حققت نسبة69%بمجال رضا المشتكين في العام نفسه.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن هذه الدراسات واستطلاعات الرأي، تأتي ضمن حرص الدائرة المستمر للتعرف على مدى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها، ومعرفة أوجه القصور وجوانب التميز، على مستوى الفروع والإدارات والأقسام والأفراد، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، بما يحقق الرقي والازدهار للإمارة.

وأوضحت هنادي المهيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الدائرة اتخذت عدة إجراءات تحسينية إزاء الدراسة من أجل زيادة مستوى رضا المتعاملين، وتحرص دوماً على تحقيق الريادة والتميّز وفق معايير الجودة، وإرضاء أفراد الجمهور وإسعادهم.