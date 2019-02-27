«توماس كوك إنديا» تستحوذ على 51 % من «ديجيفوتو إنترتينمنت إيميجنج»

المصدر: دبي - البيان

استحوذت «توماس كوك إنديا» على حصة 51% في ديجيفوتو إنترتينمنت إيميجنج المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التصوير على مستوى العالم، وذلك بمبلغ 40.6 مليون دولار، حيث خضعت المعاملة للموافقات التنظيمية وظروف الاستحواذ المعتادة.

ويشير الاستحواذ إلى انضمام مجموعة توماس كوك إنديا إلى قطاع جديد مكمل لمحفظة خدماتها المتعلقة بالسفر، وهو استحواذ قائم على العائد التراكمي بعد الضريبة منذ اليوم الأول. وتأسست شركة ديجيفوتو إنترتينمنت إيميجنج عام 2004، ولها مكاتب في دبي وسنغافورة ومومباي وأورلاندو وهونغ كونغ وكوالالمبور.

وتركز الشركة على حلول التصوير لقطاع الجذب السياحي من خلال نموذج جاهز ومتطور يوفر المعدات والبرمجيات والمهارات واستشارات الخبرة التشغيلية لشركائها التجاريين.

ومن خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 شريكاً، توجد الشركة في أكثر من 250 مكاناً وتغطي 14 بلداً - الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة والصين والولايات المتحدة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وموريشيوس وجزر المالديف ومصر والهند والكويت، وكانت الشركة قد أتمت 3.6 ملايين معاملة في 2018.

وتشمل مناطق الجذب الخاصة بالشركة الحدائق المائية والمتنزهات الترفيهية وأحواض السمك والأبراج والمنتجعات، بما في ذلك مناطق الجذب الشهيرة في الإمارات مثل: قمّة برج خليفة، وسكي دبي، وحديقة وايلد وادي المائية، ووارنر براذرز، وعالم فيراري. وفي عام 2017، أطلقت الشركة ذراع التصوير المدرسي التابع لها، وشاركت بالفعل مع أكثر من 90 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات والهند.

وقال مادهافان مينون رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لتوماس كوك إنديا ليميتد: استحواذنا على شركة عالمية لخدمات وحلول التصوير يقدم لمجموعة توماس كوك إنديا، فرصة للمشاركة في مساحة أعمال جديدة ومثيرة بعائد تراكمي بعد الضريبة منذ اليوم الأول بجوار محفظة خدمات السفر الأساسية.

وأكد أن شركة ديجيفوتو إنترتينمنت إيميجنج تعد قصة نجاح في ريادة الأعمال مع سجل حافل ومؤثر في مجال القيادة والنمو والربحية".