«شروق» تكشف عن أحدث مشاريعها في «بورصة برلين»

المصدر: الشارقة- البيان

تكشف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) خلال مشاركتها في الدورة 53 من معرض «بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر» عن أحدث مشاريعها السياحية ضمن استراتيجيتها في الترويج للاستثمارات السياحية في الشارقة، وتعريف الزوار والمختصين بالتجارب التي تقدمها مشاريع السياحة الثقافية والبيئية التي تطورها الهيئة. وتنطلق فعاليات البورصة في 6 مارس.

كما تعلن «شروق» عن الشركة العالمية الجديدة التي ستتولى إدارة علامة «مجموعة الشارقة»، الفندقية التي تضم مجموعة من الفنادق الفاخرة ذات الأهمية التراثية والبيئية البارزة في الإمارة منها نزل الرفراف في مشروع كلباء للسياحة البيئية الذي يشمل محمية طبيعية لأشجار القرم، ونزل الفايا في مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، وواحة البداير في صحراء البداير.

وتسلط «شروق» من خلال منصتها ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، الضوء على الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في إمارة الشارقة لتحقيق «رؤية الشارقة 2021» الرامية إلى جذب 10 ملايين سائح بحلول عام 2021.

وتستعرض «شروق» أمام الزوار والمستثمرين محفظتها من المرافق والمشاريع الترفيهية والثقافية والبيئية في الإمارة مثل جزيرة النور ومشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، إلى جانب منشآت الضيافة التراثية الفاخرة، وأبرزها فندق البيت في «قلب الشارقة»، مشروع الترميم الأول من نوعه للمناطق التراثية في الشارقة والأكبر في المنطقة والذي أطلقته «شروق» مؤخراً.