طيران الإمارات تتصدر قائمة الفائزين بجوائز سيرفس هيرو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سيرفس هيرو، المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء بالاعتماد على آراء المستهلكين فقط، قائمة الشركات ذات الأداء الأفضل في الإمارات، وذلك وفقاً لمؤشر خدمة العملاء لعام 2018. وارتفعت معدلات رضا العملاء بنسبة 1.6%، مقارنة مع عام 2017 وفقاً للدراسة التي استندت نتائجها إلى 36.839 عينة، خضعت 29.057 منها إلى معايير تحقق صارمة.

وشملت قائمة الفائزين طيران الإمارات في المركز الأول، وآبل في المركز الثاني، وهوندا ثالثة. وأُجريت تقييمات المستهلكين للشركات الخاصة عبر 14 فئة هي المقاهي، والمطاعم غير الرسمية، ومطاعم الوجبات السريعة، ووكلاء السيارات الجديدة، وخدمة السيارات، والتجزئة للملابس، والإلكترونيات، والأثاث المنزلي، والبنوك التجارية، والبنوك الإسلامية، ومزودو خدمات الهاتف المتحرك، والمستشفيات الخاصة، وشركات الطيران، والسوبر ماركت.