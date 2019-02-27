المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 316 مليون درهم حيث تم تسجيل 135 مبايعة بقيمة 175 مليون درهم، منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 23 مليون درهم و 126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 152 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الخوانيج الأولى تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 7 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة اليفره 2.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.