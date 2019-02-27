«الإمارات دبي الوطني» يتعاون مع «إنتلكت» لتنفيذ تحول رقمي شامل

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إطلاق خطة تحول رقمي شامل لمنصة خدمات المعاملات المصرفية، وذلك في إطار التزام المجموعة باستثمار مليار درهم لرقمنة العمليات والمنتجات والخدمات المصرفية، والارتقاء بجودة محفظة الخدمات التي يقدمها للعملاء من قطاعي الشركات والأفراد.

وبدعم من منصة «إنتلكت جلوبال ترنزاكشن بانكينغ» المتخصصة في المعاملات والتقنيات المصرفية والتابعة لشركة «إنتلكت ديزاين آرينا ليمتد»، يهدف المشروع إلى تعزيز المكانة الرائدة التي يتمتع بها «قسم خدمات المعاملات المصرفية» في بنك الإمارات دبي الوطني على مستوى السوق، وسيغطي مجمل عمليات البنك في شتى القنوات التجارية في الإمارات والسعودية ومصر وشبه القارة الهندية وسنغافورة والمملكة المتحدة.

وقال سوميت أغاروال، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعد منصة إنتلكت جلوبال ترنزاكشن بانكينغ شريكاً مثالياً لتأسيس أفضل منصة رقمية للمعاملات المصرفية في فئتها، ومن شأنها تعزيز قدرتنا على مواكبة الاحتياجات الرقمية المتنامية في القطاع المصرفي.

وانطلاقاً من الأولوية القصوى التي نوليها لعملائنا في صميم رحلتنا للتحول الرقمي، نثق بأن المنصة المبتكرة ستسهم في الارتقاء بجودة خدماتنا لتتيح لنا تقديم تجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة لعملائنا، وتعزيز قدرتهم على إدارة رأس المال العامل واكتساب رؤية واضحة وتحليلات البيانات». ومن شأن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في المنصة الرقمية الجديدة أن يسهم في تعزيز مكانته في خدمات المعاملات المصرفية في الإمارات.

وقال مانيش ماكان الرئيس التنفيذي لمنصة «إنتلكت جلوبال ترنزاكشن بانكينغ»: «يأتي استكمالنا لهذه الصفقة واستقبال عميلنا التاسع والعشرين في قطاع التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، تأكيداً على ريادتنا في القطاع المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه ترسيخ مكانتنا كشريك مفضل للتحول الرقمي المباشر في مجال المعاملات المصرفية».

منصة

يضم المشروع منصة إنتلكت جلوبال ترنزاكشن بانكينغ للمعاملات المصرفية الرقمية، مدعومة ببوابة (CBX) ذات القنوات المتعددة والواجهة المتكاملة، لتقديم تجربة استخدام سلسة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الشركات. وستتيح المنصة الجديدة للعملاء إمكانية الاطلاع على احتياجات رأس مالهم العامل ورصدها وإدارتها عبر عمليات إدارة النقد وتبادل وصرف العملات.