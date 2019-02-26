"اتصالات" تختار إريكسون لتوسيع نطاق الشبكة التجارية لتقنية الجيل الخامس

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) وشركة "اتصالات" الرائدة في تزويد خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لنشر شبكة البث الراديوي لتقنية الجيل الخامس في الإمارات العربية المتحدة.

وينص التعاون على البدء بتشغيل الشبكة في الربع الأول من عام 2019، ما سيمكن "اتصالات" من المضي قدماً في توسيع شبكة الجيل الخامس التجارية في الإمارات لتكون الدولة من الرواد العالميين في مجال نشر واعتماد شبكة الجيل الخامس.

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية المميزة بين الشركتين للعمل على تمكين تقنية الجيل الخامس، علاوةً على استكشاف الفرص والإمكانات التي توفرها هذه التقنية المتطورة.

وستتمكن "اتصالات" بفضل تقنيات شبكة الجيل الخامس التي تطورها اريكسون من تزويد عملائها بخدمات نطاق عريض معززة وحلول اتصال لاسلكي متقدمة. وتنطوي هذه الشراكة على العديد من حالات الاستخدام الأولى لتقنية الجيل الخامس، حيث توفر للمشتركين تجارب استخدام سلسة ومتطورة مع معدلات انتاجية عالية، بما في ذلك توفير تجارب ترفيهية غامرة باستخدام تطبيقات الواقع المعزّز (AR) أو الواقع الافتراضي(VR) ، مثل مشاهدة مقاطع فيديو بدقة 4K بزاوية رؤية استثنائية تبلغ 360 درجة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

وستعزز تقنية الجيل الخامس أسلوب حياة المستخدمين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل وقت الاستجابة المنخفض والميزات العديدة التي تتمتع بها، حيث سيتمكن الأشخاص الذين يعانون مشاكل في السمع من تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص يمكنهم قراءتها عبر النظارات الذكية باستخدام تقنية الجيل الخامس والحلول السحابية.

وستعزز حلول إريكسون قدرات شركة "اتصالات" على الاستثمار في الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مجال التكنولوجيا الرقمية عبر توفير حلول الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات التعلم الآلي عبر كافة قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالاعتماد على الإمكانات التي تتيحها تقنية الجيل الخامس.

وتعليقاً على ذلك، صرّح سعيد الزرعوني نائب رئيس أول شبكة الهاتف المتحرك في "اتصالات" : " تشكّل تقنية الجيل الخامس بدايةً لمرحلة جديدة من عصر الابتكار الرقمي، حيث تتيح لنا هذه التقنية فرصاً وإمكاناتٍ هائلة للارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لعملائنا في دولة الإمارات، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الطموحة لـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات". حيث نسعى من خلال الجهود التي نبذلها إلى منح عملائنا من الأفراد والشركات فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها شبكة الجيل الخامس وتقنياتها الثورية عبر تطوير حالات استخدام جديدة ونماذج أعمال متطورة. وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر لنا هذه التقنية فرصة استكشاف مصادر جديدة للإيرادات عبر تمكين المنظومات الرقمية في كافة القطاعات، واختتم الزرعوني قائلاً: يسعدنا تعزيز شراكتنا مع إريكسون والتي تمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجيتنا الهادفة لنشر خدمات نطاق عريض تتسم بالجودة والكفاءة العالية عبر كافة أنحاء الدولة، للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات".

ومن جانبها قالت رافيا إبراهيم، رئيسة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: " تفتح تقنية الجيل الخامس الباب أمام إمكانات جديدة لتعزيز مؤشرات التطور والابتكار وتحسين تقنيات الاتصال بدولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم الدعم لأهداف الحكومة نحو خلق مجتمع ذكي ومترابط ومستدام. وقد قمنا بالتعاون مع "اتصالات"، بتحديد خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير منظومة متكاملة من التقنيات والتطبيقات التي ستتيح لنا الإستفادة من قدرات شبكة الجيل الخامس، بما في ذلك إجراء تجارب ميدانية واستكشاف الفرص والإمكانات السوق. ونتطلع لتعاون طويل الأمد مع "اتصالات" لدعم مساعيها الهادفة لتوفير تقنية الجيل الخامس لعملائها في أقرب فرصة ممكنة ".