ناسداك دبي تُطلق تداول العقود المستقبلية على مؤشر الأسهم السعودية لفوتسي راسل

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت ناسداك دبي اليوم تداول العقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية لفوتسي راسل، والذي يتتبع 46 شركة مدرجة في المملكة العربية السعودية، العقود المستقبلية مصممة لتكون أدوات إستثمارية على المستويين الدولي والإقليمي بما في ذلك الصناديق التي تستخدم المؤشر كمؤشر معياري للإستثمار في الأسهم السعودية.

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من التوسع السريع الذي تشهده سوق ناسداك دبي لمشتقات الأسهم والتي تشمل المملكة العربية السعودية، حيث يُعتبر سوق أسهمها "تداول" الأكبر من حيث التداول في الشرق الأوسط. وقد أصدرت ناسداك دبي عقوداً مستقبليةً للأسهم المفردة في 12 شركة سعودية الشهر الماضي.



ومن جانبه قال وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل، والذي قرع جرس الافتتاح في منصة ماركت سايت التابعة لناسداك دبي احتفالاً بإصدار العقود المستقبلية على المؤشر: "إن العقود المستقبلية لناسداك دبي على مؤشر فوتسي السعودية تقدم للمستثمرين في جميع أنحاء العالم سبيلاً جديداً جذاباً للوصول إلى السوق السعودية المهمة. ونركز بشكل رئيسي على منطقة الشرق الأوسط في خططنا للنمو ونتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون مع ناسداك دبي في العديد من المبادرات على مستوى المنطقة".

وعلق عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، قائلاً: "يعكس إصدار العقود المستقبلية على مؤشر فوتسي راسل السعودي المعياري استراتيجية دبي في التعاون مع الجهات والمؤسسات الرائدة عالميا للارتقاء بالأسواق المالية وأوجه التعاون بين الأسواق الإقليمية. ونحن ملتزمون بزيادة الفرص للمستثمرين من أجل أن نقدم لهم مجموعةً واسعةً من الأدوات لتعزيز محافظهم الاستثمارية".

ويمكن للمستثمرين استخدام العقود المستقبلية للحصول على الرافعة المالية التي تعزز العائد المالي من عمليات تداولهم فضلاً عن حماية مراكزهم الاستثمارية وتحقيق الأرباح بناءاً على أداء الأسهم الأساسية.

وفي هذا السياق، صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، قائلاً: "تلعب هذه المنتجات الجديدة دوراً هاماً في جذب المزيد من الإستثمارات العالمية إلى المنطقة، مما ُيعزز العلاقات بين المستثمرين الدوليين والأسواق على مستوى المنطقة. وستواصل ناسداك دبي تعزيز الأسواق المالية عن طريق إطلاق المزيد من منتجات الأسواق المالية وفئات الأصول القابلة للاستثمار بما في ذلك العقود المستقبلية لتلبي احتياجات المستثمرين على المستويين الدولي والإقليمي".

وتم اعتماد الريال السعودي كعملة التداول للعقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية وتبلغ المدة الزمنية للعقود ربعين متتاليين من العام، كما يبلغ حجم العقد الواحد خمسة أضعاف قيمة المؤشر.

وقد أُطلقت سوق ناسداك دبي للمشتقات في 2016، وتقدم مجموعة من العقود المستقبلية للأسهم المفردة في سبع عشرة شركة رائدة مدرجة في الإمارات فضلاً عن العقود المستقبلية لإثني عشر سهماً مفرداً سعودياً إلى جانب العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي العام ومؤشر إم إس سي آي للأسهم الإماراتية.