الإمارات من أقل دول العالم في نسبة الدين العام

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات مرتبة متقدمة على قائمة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل 2020، وفقاً لتوقعات صدرت أخيراً عن شركة «فوكاس إيكونوميكس» الاسبانية للدراسات الاقتصادية.

وجاءت الإمارات في المركز التاسع عالمياً في انخفاض نسبة دينها العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي، حيث توقع تقرير «فوكاس إيكونوميكس» أن تبلغ هذه النسبة في الإمارات خلال العام المقبل 20% فقط.

كما توقع التقرير أن تنخفض هذه النسبة إلى 18% فقط خلال عام 2023، وأن تحتفظ الإمارات خلال نفس العام بنفس مركزها التاسع خلف سلطنة بروناي دار السلام؛ استونيا؛ روسيا؛ بتسوانا؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ الصين؛ كوسوفو؛ وباراجواي، التي احتلت المراكز من الأول إلى الثامن على التوالي.