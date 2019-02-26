«فوكس إيكونوميكس»: 3.3 % نمو اقتصادي متوقع في الإمارات 2020

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقعت مؤسسة فوكس ايكونوميكس للأبحاث الاقتصادية أن تسجل الإمارات نمواً اقتصادياً قوياً في العام الحالي بنسبة 3.1%، يرتفع إلى 3.3% العام المقبل.

وتوقع التقرير نمواً قوياً عام 2019، امتداداً للنمو الذي سجلته الإمارات في الربع الأخير من العام الماضي بفعل نمو القطاع غير النفطي.

وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى عام 2019، فإن دبي أعلنت ميزانيتها في أول يناير من العام، واحتوت على إنفاق لا يقل عن إنفاق ميزانية العام الماضي، مستمرة في التركيز على مشاريع البنية التحتية والاستعداد لمعرض إكسبو 2020. وسوف يساهم هذا الإنفاق في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، إذا ما اقترن بأكبر إنفاق في الميزانية الاتحادية في تاريخ البلاد.