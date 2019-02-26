الإمارات ضمن أكثر 10 دول نفوذاً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حافظت الإمارات على وجودها بين أكثر 10 دول في العالم نفوذاً، واحتلت المركز العاشر في القائمة الصادرة عن موقع إمبروب الأمريكي لعام 2019.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعد من أغنى دول العالم بفضل احتياطها من النفط والغاز. وتتمتع دولة الإمارات بنفوذ اقتصادي قوي في العالم، وتمتلك تحالفات دولية قوية.

ومن ناحية الثراء تحتل الإمارات المركز السابع عالمياً، حيث يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج الوطني ٦٧ ألف دولار سنوياً، بينما يصل إجمالي ناتجها الوطني إلى ١٫٦ تريليون درهم، ولا يزيد تعداد سكانها على 10.14 ملايين نسمة.