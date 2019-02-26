«اقتصادية عجمان» تستعرض مؤشر الثقة في مناخ الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان، جلستها الثانية للعام 2019 برئاسة المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة، لبحث سبل سير العمل وآخر المستجدات بأعمال اللجنة، واطلعت على الملخص التنفيذي لدراسة مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة، والذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية، حيث شملت العينة 381 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

حضر الجلسة أعضاء اللجنة، علي عيسى النعيمي وصالح الجزيري وسالم السويدي وفاطمة سالم، وخولة الياسي مقرر اللجنة. وتم استعراض جدول أعمال الجلسة، واطلع الحضور على خطط مشروع قطار الاتحاد ومراحل تنفيذه وأهمية المشروع الوطني في ربط إمارات الدولة، إلى جانب دور المشروع في الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعرف الحضور على المرحلة الأولى للمشروع من شبكة السكك الحديدية التي تربط شاه وحبشان بميناء الرويس بطول 264 كيلو متراً، على أن تشمل المرحلة الثانية 628 كيلومتراً لتربط إمارات الدولة، والمرحلة الثالثة بـطول 279 كيلومتراً.

وثمن الحضور جهود «شركة الاتحاد للقطارات» في تنفيذ المشروع العملاق بأحدث الأساليب واعتماد المعايير العالمية، مؤكدين على الدور الحيوي لقطار الاتحاد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير وسيلة مواصلات لنقل الركاب والبضائع بتكاليف أقل وجودة أعلى تضمن معايير الأمن والسلامة من جهة والمحافظة على البيئة والموارد من جهة أخرى.