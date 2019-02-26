«الاتحاد للطيران» تبحث حل مشكلات ديون «جيت إيروايز»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تدرس شركة الاتحاد للطيران، وشركة جيت إيروايز الهندية، وسائل وسبل حل مشكلات ديون الشركة الهندية مع الدائنين. وتعمل الاتحاد للطيران، أكبر مساهم في جيت إيروايز، مع الشركة الهندية والدائنين الرئيسيين من أجل تنفيذ خطة حل مؤقت اقترحها الدائنون على شركة جيت إيروايز، وفق ما جاء في بيان مشترك من توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، وناريش جويال رئيس شركة جيت إيروايز.

ووافق مجلس إدارة الشركة الهندية على الخطة التي أعدتها البنوك الدائنة الأسبوع الماضي، فكانت الموافقة خطوة مهمة على طريق تنفيذ خطة الحل. وأضاف البيان: إننا على ثقة أنه بمجرد الانتهاء من خطة الحل المؤقت وتنفيذها، سوف تصبح «جيت إيروايز» شركة قوية تأخذ المكانة التي التي تستحقها وتصبح الخيار الأول لعملائها.