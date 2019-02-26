«أبوظبي الإسلامي» يعيِّن مازن منّاع رئيساً تنفيذياً للمجموعة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي أمس تعيين مازن منّاع في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

ويتمتع مازن بـ 28 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية اكتسبها من خلال عمله في مصارف عالمية، كما يمتلك خبرة كبيرة في القطاع المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط. وساهم خلال مسيرته الحافلة بالنجاح في قيادة مسيرة نمو العديد من المصارف في المنطقة، وكانت أولويته تتمثل في تطبيق نهج راسخ على صعيد الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكان مازن قد عين في منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار في يوليو 2015، حيث كان مسؤولاً عن قيادة وتنفيذ أعمال البنك في المنطقة.

وقال جوعان الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: انضمام مازن منّاع إلى مصرف أبوظبي الإسلامي كرئيس تنفيذي للمجموعة، خطوة من شأنها أن تدعم جهودنا لمواصلة مسيرة نمونا القوي، فضلاً عن الدور المهم الذي سيقوم به في قيادة المصرف نحو تنفيذ برامج عديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى تجربة العملاء وتوسيع نطاق خدماتنا المصرفية للأفراد والشركات.

ستسهم خبرته الواسعة ومعرفته العميقة بسوق المنطقة في دعم المصرف للمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية نموه ومواصلة جهوده لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للعملاء والموظفين والمستثمرين، والمساهمة بشكل فاعل في دعم بناء اقتصاد وطني متنوع وقائم على أسس قوية«.

وأعرب عن الشكر إلى خميس بوهارون على جهوده الكبيرة وتفانيه في قيادة المصرف كرئيس تنفيذي بالإنابة خلال العامين الماضيين، حيث شهد المصرف نمواً ملحوظاً في أنشطة أعماله ليصل عدد عملائه إلى أكثر من مليون عميل، في الوقت الذي عزز فيه أيضاً من مركزه المالي».

وسيواصل بوهارون، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ مارس 2017، مهامه في المصرف كنائب رئيس مجلس الإدارة، الأمر الذي يسهم في ضمان انتقال الإدارة التنفيذية بسلاسة.