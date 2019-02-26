بنك الإمارات دبي الوطني يعزز خدمات الخزينة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني توقيع اتفاقية شراكة مع «كاليبسو تكنولوجي»، شركة البرمجيات القياسية لمنتجات الخزينة والمنتجات الخاصة بأسواق رأس المال لتنفيذ أحد أوسع التطبيقات العالمية لمنصة الخزينة «كاليبسو تيكنولوجي» حتى تاريخه.

وتجسّد هذه الخطوة إنجازاً مهماً في مسيرة التحول الرقمي التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني وتستمر لعدة أعوام في إطار التزام المجموعة باستثمار مليار درهم لرقمنة العمليات والمنتجات والخدمات المصرفية والارتقاء بجودة محفظة الخدمات التي يقدمها للعملاء من قطاعي الشركات والأفراد.

وكونه أحد عملاء شركة «كاليبسو»، فإن استخدام البنك لأحدث إصدارات كاليبسو، المتمثلة بالنسخة 15 من هذا الإصدار، سيمكنه من تقديم أحدث حلول الخزينة للشركات، ويعزز قدرته على مواكبة الاحتياجات المتزايدة والمتطورة لعملائه في هذا المجال.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: من خلال تطبيق حل الخزينة المركزي الشامل والمحدث لجميع الأسواق العالمية، الذي يتمتع أيضاً بالمرونة الفائقة والتوافر الدائم والرصد المباشر، نتطلع قدماً لمواصلة شراكتنا الممتدة منذ نحو عقد مع كاليبسو. وقطع البنك حتى اليوم نصف مسيرة التحول الرقمي التي ينتهجها وتستمر 4 أعوام، والمتوقع استكمالها في 2020.