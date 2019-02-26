«الدار» توفر حلولاً جديدة لإدارة العقارات في الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت أمس شركة «الدار العقارية» تأسيس شركة «بروفيس»، بهدف توفير حلول مبتكرة في مجال إدارة العقارات للعملاء في جميع أنحاء الإمارات. وجرى الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة خلال حفل بحضور محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»، وجاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الدار العقارية رئيس مجلس إدارة شركة «بروفيس»، بالإضافة إلى عدد من القيادات العليا في كل من «الدار العقارية»، و«خدمة»، و«بروفيس».

وأوضحت «الدار» أن شركة «بروفيس» تقدم خدمات الإدارة والاستشارة لإدارة العقارات، وخدمات الإدارة والاستشارة لاتّحادات الملاّك، والبيع والتأجير، فضلاً عن إدارة النوادي والمرافق الترفيهية، وأجرت «الدار» إعادة تنظيم لاستراتيجية شركة خدمة، المملوكة بنسبة 100% من قبل «الدار العقارية».