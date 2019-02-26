«أديا» و«تريتون» تشتريان وحدة حاويات بلاستيكية بـ 2.5 مليار دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

وافقت شركة «برامبلز» الأسترالية المتخصصة في تصنيع الحاويات والصناديق على بيع وحدتها المتخصصة في إنتاج الحاويات البلاستيكية، والتي تحمل اسم «إفكو»، إلى اتحاد ثنائي مكون من جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة «تريتون» الألمانية، مقابل 2,5 مليار دولار.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن بيان أصدرته «برامبلز»، من المتوقع إتمام صفقة البيع خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأفادت «بلومبيرغ» أيضاً بأن «بنك أوف أميركا ميريل لينش» تولى تقديم الخدمات الاستشارية بشأن الصفقة المنتظرة للاتحاد الثنائي، فيما تولى كل من بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي وبنك «يو بي إس» السويسري تقديم الخدمات الاستشارية للشركة الأسترالية.