مدير جمارك دبي يتفقد العمل ليلاً في مركز «حتا»

المصدر: دبي - البيان

قام أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، بجولة مسائية في مركز جمارك حتا، أكد خلالها أن الخدمات الميسرة والمتنوعة التي تقدمها المراكز الجمركية للعملاء ساهمت بشكلٍ كبير في الوصول إلى نتائج إيجابية مميزة في نتائج مؤشر السعادة لعام 2018، لاسيما وأن جمارك دبي حققت 97.49% على مؤشر سعادة المتعاملين وهي أعلى نسبة على مستوى الدوائر الحكومية في دبي لكافة فئات المؤشر وتمثل رقماً قياسياً جديداً في مؤشر السعادة.

وعززت جمارك دبي من تجارة دبي الخارجية بتسهيل الإجراءات الجمركية وتزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص المتطورة، وتولي جمارك دبي منفذ حتا أهمية كبرى باعتباره منفذاً حيوياً هاماً في التجارة البرية، وهو ما انعكس إيجاباً على تجارة دبي مع سلطنة عُمان التي سجلت 15.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وزعت إلى 4 مليارات درهم واردات و11.76 مليار درهم صادرات وإعادة تصدير.

فيما بلغ عدد المسافرين القادمين إلى الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، خلال العام الماضي، نحو 1.50مليون مسافر، فيما بلغ عدد سيارات الركاب القادمة إلى الدولة أكثر من 684 ألف مركبة و3027 حافلة، وأنجز موظفو المركز 147.8 ألف معاملة جمركية وسجل 965 ضبطية للفترة ذاتها.

ويمثل مركز جمارك حتا نقطة عبور دولية بين الإمارات وسلطنة عُمان، ويقوم بدورٍ كبيرٍ في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وعُمَان، الذين تصل نسبتهم سنوياً إلى ما يقارب مليوني مسافر.

وقال إن جمارك دبي تبذل جهوداً متواصلة لتطوير إجراءات العمل الجمركي في منفذ حتا، وتقديم المزيد من التسهيلات للتجار في تمرير السلع والبضائع بمختلف أنواعها.